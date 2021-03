Il Sassuolo è avanti per 2-1 contro il Napoli, grazie alla doppietta di Berardi, mentre per gli azzurri il momentaneo pari di Zielinski. Ai microfoni di Dazn le parole dell’attaccante Philippe Djuricic. “Era importante tornare in vantaggio contro il Napoli, visto che i nostri avversari avevano tirato una sola volta in porta. Siamo in controllo della partita e abbiamo i mezzi per portare a casa i tre punti”.

La Redazione