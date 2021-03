Mertens mette nel mirino due nuovi record

Caro Dries, si rimetta a segnare più che può: è questo l’appello di ogni singolo abitante del pianeta azzurro. Dall’allenatore, il grande fautore del suo rinnovo, al presidente, legittimamente preoccupato dalla prospettiva di dover rinunciare alla Champions e al suo indotto milionario per la seconda volta consecutiva. Ai tempi del Covid: la crisi nella crisi. E poi, se vogliamo, è anche la vita del club a invocare a gran voce un altro scossone dopo ottantaquattro anni di attesa: migliorare il record di 106 reti in campionato detenuto da Sallustro sin dal 1937. Le cose, in questo momento, stanno così: comanda Attila e poi a seguire ci sono Vojak con 102; Hamsik con 101; e Mertens con 98. Quota 100 è a un passo, anzi due, mentre per conquistare la vetta in solitaria e migliorare il primato dovrà realizzare almeno 9 gol nelle quindici partite che restano fino alla fine della stagione. Juve compresa. Difficile? Ma possibile, per l’uomo dei primati. E degli sfizi che fanno storia.

Fabio Mandarini (CdS)