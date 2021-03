Mancini, giornalista: “Il Napoli può puntare sul pressing molto alto”

Su Radio Marte, è intervenuto Riccardo Mancini, giornalista, ecco le sue parole: “La gara rappresenta un’insidia importante per il Napoli. Il Sassuolo si esalta in casa con palla a terra e tanti tocchi. Credo che il Napoli possa trovare una chiave nel pressing molto alto. Molte squadre vanno in difficoltà quando vengono pressate alte e al Napoli serve una prestazione con ritmi diversi rispetto a quella con il Benevento. Se consideriamo poi che il Napoli è la squadra che calcia più in porta da fuori area questa cosa può andare a genio. Il Sassuolo non ha molta quantità e quindi concede un po’, anche loro hanno avuto problemi di natura fisica e sicuramente hanno dei punti deboli. Perdono qualcosa a livello fisico e lì il Napoli deve lavorare.

Campionato aperto? Secondo me è più aperto in zona Champions League che per il discorso Scudetto. In questo momento l’Inter è la favorita numero uno. Il Napoli ha vissuto questo periodo di grossa difficoltà ma come tante altre squadre, inevitabile pensare che una serie di giocatori che ti vengono a mancare poi vadano a influire. Il Napoli lo vedo lanciato: era importante vincere in quel modo contro il Benevento, a livello emotivo c’erano poche certezze. La lotta Champions è aperta fino alla fine”.