L’obiettivo Champions lo si raggiunge curando il mal di trasferta

L’ obiettivo Champions lo si raggiunge attraverso il recupero di alcuni elementi e la serenità, quella che finalmente appare tornata tra De Laurentiis e Gattuso. Il presidente oggi potrebbe essere al Mapei Stadium. Gli azzurri hanno dato i primi segnali di risveglio nel ritorno di Europa League contro il Granada, confermati nel derby con il Benevento. Ora il Napoli insegue una continuità di risultati e punta a cancellare la serie nera in trasferta di ben sei sconfitte consecutive tra campionato e coppe cominciata il 20 gennaio con la finale di Supercoppa contro la Juve a Reggio Emilia, proseguita con il Verona e il Genoa in campionato, l’Atalanta in coppa Italia, il Granada in Europa League, ancora l’Atalanta in campionato. Il Napoli contro il Sassuolo insegue una vittoria esterna che manca da Udine il 10 gennaio, quasi due mesi fa, tre punti ovviamente che sarebbero importantissimi nell’ottica della corsa alla prossima Champions League, l’ultimo obiettivo rimasto, quello più importante per il club azzurro.

Il Mattino