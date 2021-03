LIVE SERIE A – Sassuolo-Napoli, formazione ufficiale degli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Defrel, Maxime Lopez, Djuricic, Caputo, Berardi (C) A disp. Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Obiang, Raspadori, Toljan, Traorè, Haraslin, Oddei, Kyriakopulos All. De Zerbi

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne (C) A disp. Ospna, Contini, Ghoulam, Manolas, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Cioffi, D’Agostino All. Gattuso

Arbitro: Marini; Ass1: Ranghetti; Ass2: Prenna; IV: Maggioni; VAR: Mazzoleni: AVAR: Paganessi

17,20 – L’ex Napoli Marek Hamsik rescinde il contratto con il Dalian, tra l’altro allenato da Rafa Benitez nei mesi scorsi. Possibile ritorno in Slovacchia dove potrebbe giocare nello Slovan Bratislava. News sul sito di Gianluca Di Marzio.

17,10 – Le due squadre sono arrivate al “Mapei Stadium” dove alle ore 18,30 si giocherà Sassuolo-Napoli. Lo annuncia il giornalista di Sky Marco Nosotti.

17,06 – Il Napoli lascia l’albergo dove tra non molto arriverà al “Mapei Stadium” dove sfiderà alle ore 18,30 il Sassuolo.

17,02 – Il Napoli crede fortemente nella Champions League e mai come in questo momento tutte le parti cercano di realizzare il grande sogno. Carlo Alvino su twitter ne parla in tempo reale: “#SassuoloNapoli Il ritrovato clima di serenità in casa Napoli è testimoniato da Adl. Anche a Reggio Emilia il presidente De Laurentiis non fa mancare il suo appoggio a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club è già al Mapei in attesa dell’arrivo del tecnico e dei ragazzi”.

17,00 – Il Sassuolo è pronto per la sfida contro il Napoli. Le prime immagini, attraverso il profilo twitter, del “Mapei Stadium”.

Questa sera alle ore 18,30 si giocherà Sassuolo-Napoli, sfida valevole per la sesta giornata di ritorno. Nel corso della sfida del “Mapei Stadium”, nuvole sparse, ma non c’è minaccia di pioggia.

Questa sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 18,30, il Napoli andrà ad affrontare il Sassuolo per la sesta giornata di campionato. Per gli azzurri è l’occasione per riscattare la sconfitta dell’andata, ma anche confermarsi dopo il derby vinto contro il Benevento. Gattuso recupera Manolas, mentre ancora assenti: Osimhem, Petagna e Lozano, oltre allo squalificato Koulibaly. Per i padroni di casa, out per infortunio: l’ex Chiriches, Bourabia e Boga, l’occasione per restare in scia alla zona Europa. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

