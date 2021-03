La Repubblica – Il sistema scricchiola di nuovo, torna lo spettro playoff

Era noto a tutti che l’intera stagione calcistica sarebbe stata “decisa” dall’ evoluzione o dall’ eventuale involuzione della pandemia da Coronavirus. Juventus/Napoli era stato solo un anticipo, pare di poter dire. Adesso, come paventato ed ipotizzato da La Repubblica, si potrebbe anche pensare, nuovamente, ad un’eventualità non proprio amata da tutti. Il quotidiano titola: “Adesso torna lo spettro dei playoff”. Le vicende di Lazio-Torino mettono a rischio il sistema. Anche perché, ricorda il quotidiano, le regole (a partire dal protocollo) non sono state modificate dopo la sentenza su Juventus-Napoli, che pure aveva messo in evidenza una breccia aperta per l’intervento dell’ASL. Che potrebbe diventare sempre più frequente, vista la situazione epidemiologica in Italia: il campionato va concluso entro il 24 maggio e ha già spazi rigidissimi. Così, tornerebbero d’attualità soluzioni già paventate un anno fa: più che il celebre algoritmo, potrebbero riprendere quota i temuti playoff.