Il Mattino dà le sue formazioni: Gattuso decide per due cambi. Demme ritorna nel centrocampo

Gattuso ieri a Castel Volturno non ha guidato l’allenamento di rifinitura perché era molto raffreddato: è rimasto a casa per precauzione e ha tenuto a distanza una lezione video con gli azzurri (l’allenamento sul campo è stato guidato dal secondo allenatore Riccio) e in tardo pomeriggio è partito regolarmente in aereo con la squadra per Reggio Emilia (negativo il tecnico calabrese al tampone al Covid-19 effettuato ieri mattina e negativi tutti gli altri uomini dello staff, gli azzurri e gli altri componenti del gruppo squadra). Ringhio punta alla continuità di risultati attraverso la continuità di uomini, solo due cambi rispetto al Benevento: uno obbligato rispetto alla formazione schierata contro il Benevento l’inserimento in difesa di Maksimovic al posto dello squalificato Koulibaly, e quello di Demme a centrocampo al posto di Bakayoko. Il serbo farà coppia con Rrahmani dal primo minuto, Manolas, è tornato disponibile dopo l’infortunio alla caviglia subita contro il Genoa e stasera andrà in panchina. Un’altra pedina recuperata per Ringhio: restano ora ancora fuori Osimhen, che prosegue gli allenamenti personalizzati dopo il trauma cranico accusato nella trasferta del 21 febbraio a Bergamo contro l’Atalanta e dovrebbe tornare a disposizione contro il Bologna, Lozano che tornerà contro il Milan e Petagna, l’ultimo in ordine di tempo tra gli infortunati che si riaggregherà al gruppo azzurro. Due novità, quindi, Maksimovic difensore centrale e Demme che giocherà da perno centrale davanti alla difesa con Fabian Ruiz e Zielinski mezzali e sistema di gioco che a seconda dei momenti del match varierà tra 4-3-3 e 4-1-4-1.

Napoli che dovrà essere molto attento nella fase difensiva contro il Sassuolo di De Zerbi che ha proprio nell’attacco la sua arma migliore e nello stesso tempo dovrà pungere appena possibile con il tridente Politano, un ex, Mertens che ha ritrovato il gol nel derby contro il Benevento appena tornato titolare dopo l’infortunio alla caviglia e Insigne, il capitano che contro la Juve nel match di campionato al Maradona ha toccato quota 100 reti in maglia azzurra e al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha segnato tre gol belli e importanti. R. Ventre (Il Mattino)