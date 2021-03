Il futuro de El Chucky Lozano legato quello di Rino Gattuso

E’ rinato sotto la gestione Gattuso, Hirving Lozano ed il suo futuro potrebbe essere legato proprio a quello del tecnico azzurro. Come prevedibile le ottime prestazioni del messicano, come affermato da Calciomercato.com, hanno suscitato l’interesse di diversi club, in particolare il calciatore ha attirato l’attenzione delle ghrandi di Spagna, una big in special modo: l’Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone è alla ricerca di un esterno, di conseguenza monitora costantemente El Chucky. Lozano, con l’addio di Gattuso a fine stagione, potrebbe lasciare Napoli. L’Atletico potrebbe formalizzare un’offerta nei prossimi mesi.