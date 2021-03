Ieri assente Gattuso all’allenamento, ma per fortuna ci sono buone notizie

Il Napoli ieri aveva svolto la seduta di allenamenti per preparare la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove si cercherà di riscattare la sconfitta dell’andata. Mancava però mister Gattuso, era influenzato ed era scattato un piccolo campanello d’allarme. Per fortuna il tampone era negativo, quindi è potuto partire assieme alla squadra. La squadra così potrà avere il suo condottiero per una partita importante, vincere per restare in scia alla zona Champions e poterlo fare da vicino ha tutto un altro significato.

Fonte: Corriere dello Sport