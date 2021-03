[Formazioni] Sassuolo-Napoli, un dubbio per De Zerbi. A centrocampo spazio a Demme

Questa sera alle ore 18,30 al “Mapei Stadium”, il Sassuolo affronterà il Napoli per la sesta di ritorno. All’andata vinsero i neroverdi per 0-2, per gli azzurri è l’occasione per riscattare la sconfitta casalinga. Mister De Zerbi dovrà fare a meno di Romagna e Chiriches in difesa, Bourabia a centrocampo e Boga in attacco, tutti per infortunio. Il dubbio della vigilia è sulla trequarti: Maxime Lopez o Traorè, con il francese in leggero vantaggio. Per i partenopei di nuovo spazio ad Ospina in porta, l’altra novità, oltre al recupero tra i convocati di Manolas, è sicuramente Demme a centrocampo. In attacco spazio a Politano, l’ex della sfida, Zielinski che agirà tra le linee, Insigne e Mertens falso nueve.

Fonte: CdS