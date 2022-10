ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – P. Wergifker (all. Riozzese Como): “Contro l’Orobica dovremo avere lo stesso atteggiamento visto contro la Lazio”

Il campionato di serie B femminile entra nel vivo e ogni punto, oltre alle gare saranno decisive, perciò fare pronostici sarò ancora più difficile. Per i primi posti c’è bagarre dove tra le altre c’è anche la Riozzese Como. Ilnapolionline.com ha intervistato il tecnico della squadra lombarda Pablo Wergifker.

Domenica scorsa pareggio casalingo contro la Lazio Women’s. Come giudichi la prova della tua squadra? “Come spirito di squadra e atteggiamento visto nell’arco dei novanta minuti sono soddisfatto della prova della ragazze. Per quanto visto sul campo e le occasioni avute, secondo me ci mancano due punti, c’è mancato quel pizzico di cinismo per ottenere i tre punti. Devo dire che il secondo tempo contro il Pontedera e la prestazione di domenica mi lasciano ben sperare per il futuro, ma dovremo avere lo stesso atteggiamento da qui a fine stagione”.

Se analizziamo questo inizio di girone di ritorno c’è un equilibrio in ogni partita. La Roma ad esempio penultima ma sta facendo ottimi risultati. Te lo aspettavi? “Noi pareggiamo in rimonta, quasi sfiorando il successo sul campo della Roma femminile. Loro hanno un duo offensivo molto forte e lo hanno dimostrato contro Pomigliano e Ravenna. E’ sicuramente un campionato equilibrato e da qui a fine stagione tutto può succedere. La squadra devo dire che anche in partite dove non siamo state brillanti, hanno spesso rimontato ed è un aspetto che non va sottovalutato”.

Delle recenti prestazioni forse il pari interno contro il Perugia lascia un pizzico di rammarico. Cosa ne pensi in merito? “Hai ragione, non vorrei che a fine stagione questi punti lasciati contro le umbre, la sconfitta a tavolino e il pari interno, possano costarci qualcosa. Purtroppo non fu da parte della squadra una prestazione positiva ed è per questo che dovremo recuperarli nelle prossime settimane”.

Domenica si giocherà Juventus-Milan, scontro al vertice della serie A. Che tipo di gara ci dovremo attendere secondo te? “Queste partite sono belle per noi allenatori da preparare e per le ragazze altrettanto per giocarle. Ci sarà tanto equilibrio tra due squadre che giocano bene, il Milan cercherà di bloccare la Juventus che le ha vinte tutte. In questi casi l’episodio farà la differenza, oppure i famosi dettagli”.

Se dovessi aggiungere alla tua rosa della Riozzese Como alcune calciatrici di Juventus e Milan tu chi sceglieresti? “Come hai detto tu è giusto mettere il termine aggiungere elementi in rosa ad una squadra già competitiva. Per la Juventus direi Girelli e Aurora Galli, quest’ultima è una centrocampista davvero molto forte. Per il Milan dico Giorgia Spinelli avuta ai tempo dell’Inter e Valentina Bergamaschi”.

Domenica infine andrete a giocare a Bergamo contro l’Orobica. Cercherete di riscattare la sconfitta dell’andata per 0-1. “Esattamente, come hai detto tu, la gara d’andata la perdemmo di misura, dove sfiorammo in diverse circostanze il gol e loro alla prima andarono in vantaggio. Contro la Lazio non c’è stato bisogno di dire nulla alle ragazze, si preparano da sole. Domenica invece dovremo essere pronte alla gara, senza sottovalutarle, perché sarei ben felice di tornare al successo. Dopo le ultime gare le premesse ci sono e dovremo confermarci anche a Bergamo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

