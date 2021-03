Edoardo Chiacchio (avvocato): “Lazio-Torino? Incomprensibile il comportamento della Lega calcio”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio. “Cairo? I rapporti sono ottimale e di grande fiducia. Differenza di forma e sostanza dal precedente tra Juventus-Napoli? Volevo chiarire che abbiamo presentato il preannuncio di ricorso, atto indispensabile. Per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Oggi abbiamo inviato anche una Pec alla Lazio per informarla. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso. Senza il preannuncio il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile. Non ci sarà il 3-0 a tavolino stasera? No, assolutamente. Ci auguriamo che il giudice sportivo non applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, ma consenta di giocare. Se il Torino fosse partito sarebbe stato penalmente perseguibile? Penso che non potevano muoversi dalla città di Torino. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista. Gravina ieri ha chiarito la situazione. Peccato che i vertici della Lega con un consiglio d’urgenza abbiano invece deciso diversamente. Ieri sera si sarebbe potuta dare un’immagine diversa del calcio italiano e per queste situazioni antipatiche che purtroppo si ripetono in continuazione. Rinvio Torino-Sassuolo? Per la prima domanda bisogna fare chiarezza: il Torino non ha mai richiesto che la gara col Sassuolo fosse rinviata. Si è trattata di una decisione autonoma, stabilita dal presidente della Lega. Sappiamo che per il protocollo era necessario avere 10 giocatori contagiati, il Torino ne aveva 8 e il presidente ha deciso così. La situazione non è cambiata per la gara con la Lazio. I calciatori non potevano uscire di casa. E ancora peggio con atto autonomo il presidente della Lega ha deciso di rinviare la partita di domenica scorsa e siamo rimasti attoniti quando abbiamo visto che la trasferta di Lazio Torino non ha avuto il rinvio. Questo è uno dei motivi per cui a nostro avviso riteniamo necessario il ricorso e rendono incomprensibile la scelta di non rinviare la gara. Il presidente della Lega ha i poteri per rinviare la partita. Lo ha fatto per la partita col Sassuolo e non l’ha fatto per la trasferta di Roma! Attoniti? Sì, siamo molto sorpresi. Eravamo convinti che la Lega disponesse il rinvio. Torino-Crotone a rischio? Il Torino si attiene sempre alle disposizioni della ASL. Sarà l’’ASL a determinare le situazioni riguardanti la strada. Laddove oggi l’ASL dovesse dichiarare revocato l’isolamento domiciliare, la squadra partirà per Crotone. Qualcuno vuole darmi una mano? Posso dire questo: francamente è imbarazzante leggere che un avvocato si propone quale difensore di una società nell’opera di un legale unanimemente riconosciuto come esperto nel settore. Io non mi propongo, mi fa piacere che mi cerchino e mi dedicano il loro tempo. Per altre situazioni, mi pare che altri in terzo grado siano stati affiancati al CONI. Non ho bisogno di nessuno e neppure il Torino. I due legali del Napoli, perché nel Collegio di Garanzia erano due, hanno goduto di un vantaggio importante: non hanno mai avuto controparti nei tre gradi di giudizio. Io ripeto e temo e penso non ci siano dubbi, che, invece, la controparte del Torino sarà presente in ogni grado di giudizio”.

La Redazione