Di Caro (V.D. GdS): “Il problema del Napoli sembra essere De Laurentiis”

Il vice direttore Di Caro a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio 1:

“Per la Champions non sarei così sicuro che la Juventus abbia il posto assicurato. Nonostante la vittoria di ieri, non mi sta convincendo.Pertanto dico che sono ancora a disposizione terzo e quarto posto. Il Napoli può lottare per uno di questi posti, soprattutto con il recupero dei giocatori importanti che sono mancati. È vero che Gattuso ha la consapevolezza di dover lasciare la panchina a fine stagione, ma vuole lasciarsi bene e per farlo deve raggiungere un risultato importante. Chi lo sostituirà? Ci sono tre nomi in lizza: Juric, Italiano e De Zerbi, che stanno facendo molto bene con le loro squadre. Ovviamente da qui a fine stagione potranno cambiare tante cose. Il Napoli, poi, potrebbe puntare su un allenatore più esperto e, di conseguenza, potrebbe tornare in voga anche il nome di Benitez. De Laurentiis ha avuto sempre una grossa stima dello spagnolo. Io mi giocherei la carta De Zerbi, però andrebbe sostenuto e difeso anche in caso di eventuali critiche. Stasera si giocherà una carta per il suo futuro, perché se farà una grande prestazione col suo Sassuolo, si metterà ancora di più in mostra agli occhi di De Laurentiis. Lazio-Torino? Uno spettacolo brutto che si poteva evitare, anche perché essendoci stato il caso Juve-Napoli si sa già come andrà a finire. Credo che nella scena a cui abbiamo assistito ieri, c’entrino molto i rapporti tesi tra Lotito e Cairo. Andava presa una scelta di buonsenso, piuttosto che mettere in scena quel teatrino. Il problema del Napoli? La tenuta dei rapporti tra il presidente e gli allenatori non è mai stata ottima. A questo punto mi viene da pensare che il problema sia proprio De Laurentiis. Spesso si va via da Napoli con un eccesso di amarezza o di liberazione da certi rapporti che si sono incrinati con il presidente. Non deve essere semplice trattare con il presidente. Gattuso? È un bravo allenatore con ampi margini di miglioramento. Ha preso il Napoli dopo l’era Ancelotti, lo ha ricompattato, ha iniziato bene anche questa stagione, poi qualcosa è cambiato. Sicuramente non gli ha fatto piacere sapere che il presidente era alla ricerca di un altro allenatore. Ma Rino questo lo sa bene, è nel mondo del calcio da quando era bambino. Il calabrese è un uomo molto onesto e schietto, e forse per questo ha sofferto la situazione. Di certo non mollerà fino a fine stagione, perché questa esperienza gli servirà anche per rilanciarsi in futuro. Rinnovi contrattuali? Ci sono Insigne, Mertens, Ghoulam ed Ospina in scadenza, ma prima di pensare a rinnovarli si dovrà scegliere il futuro allenatore. Credo che entro il prossimo mese De Laurentiis renderà pubblica la sua decisione”.