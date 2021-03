De Laurentiis chiude le consultazioni: riprenderanno a fine stagione

L’obiettivo è unico per tutti: qualificazione Champions. Quindi, uniti, si fa quadrato e poi si tirano le somme. Per questo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sospeso le “consultazioni” decidendo di andare avanti con Gattuso fino al termine della stagione per poi avviare un nuovo progetto. Lo riportano le colonne della Gazzetta dello Sport, che , inoltre, prova a stilare una lista dei papabili candidati della panchina azzurra a partire dal giugno prossimo. Tra le indiscrezioni per il futuro, circola anche il nome di Roberto De Zerbi, insieme a quello di Italiano, Juric e Benitez. Col silenzio stampa, ancora in atto, il presidente ha voluto garantire all’allenatore e alla squadra la serenità necessaria per lasciarsi alle spalle polemiche e dissidi.