DAZN – De Zerbi: “Non riuscivamo a fermare Insigne perchè è forte”

De Zerbi, allenatore del Sassuolo, al termine della gara pareggiata con il Napoli, interviene ai microfoni DAZN: “Secondo me oggi abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Abbiamo di sicuro commesso errori, contro una squadra che ha ottimi giocatori, ma credo davvero che i tre punti li avremmo meritati. Ho l’ambizione di far bene. Davanti, per l’Europa abbiamo 7 squadre che hanno tutto per arrivare prima di noi, ma questo non deve farci demordere. Abbiamo bisogno di 3-4-.vittorie di fila, come in un’altra circostanza abbiamo fatto. Non siamo riusciti a fermare Insigne perchè è forte, l’idea era di limitarne il raggio d’azione e di accorciare subito, in modo da non fargli alzare la testa, ma a volte la mia squadra ha il freno a mano tirato.”