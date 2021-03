Da Lozano ad Osimhen, ecco chi recupererà in vista del Bologna

Alla vigilia della sfida in Spagna contro il Granada, mister Gattuso sottolineava le tante assenze nella rosa, infatti furono convocati ben sei ragazzi della Primavera. Con il passare delle settimane per fortuna gli infortunati si stanno riducendo ed ora sono rimasti solo in tre ancora non convocabili. Si tratta di Lozano, Petagna ed Osimhen. Il nigeriano dovrebbe essere il prossimo ad essere tra i convocati per il Bologna, sempre che lo staff medico gli dia l’autorizzazione per tornare in campo. Lentamente si assottigliano gli infortunati e per Gattuso ci sarà più possibilità di scelta.

Fonte: Corriere dello Sport