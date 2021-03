Contro il Sassuolo Zielinski sarà il jolly tra il centrocampo e l’attacco

Contro il Sassuolo, questa sera al “Mapei Stadium”, il Napoli cercherà di riscattare la sconfitta dell’andata, dove gli azzurri sprecarono tanto in zona gol, soprattutto nel primo tempo. In vista del match contro i neroverdi, Gattuso potrà schierare il jolly Zielinski. Quest’anno il polacco, nel 4-2-3-1, gioca spesso tra la linea di centrocampo e dell’attacco e le prestazioni sono state incoraggianti. In stagione tra campionato ed Europa League ha totalizzato 7 reti, vicino alla doppia e vorrà segnare per dimenticare il gol annullato contro il Benevento, prodezza personale. Insomma il Sassuolo è avvisato.

Fonte: CdS