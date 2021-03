CALCIO FEMMINILE – Cristiana Girelli sarà ospite a Sanremo

La kermesse della musica italiana, il Festival di Sanremo, non è solo il palco per Zlatan Ibrahimovic e nelle prossime puntate del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ma vedrà tra le altre l’attaccante dell’Italia e della Juventus Cristiana Girelli nella seconda serata. Per la punta classe 1990 è un momento d’oro, prima con la squadra bianconera in campionato, capocannoniere con 16 reti in stagione e qualificata ai prossimi Europei 2022 in Inghilterra con le azzurre. Domenica infine la supersfida contro il Milan per l’alta classifica. Un altro segnale per il movimento femminile che avrà sempre più visibilità mediatica.

Cristiana Girelli in Azzurro

Fa il suo esordio in Nazionale il 6 marzo 2013 contro l’Inghilterra al Torneo di Cipro.

✓ Con la Nazionale ha totalizzato 78 presenze e 43 reti

✓ Nella gara contro la Giamaica al Mondiale di Francia ha messo a segno una tripletta entrando nell’esclusivo club dei calciatori che hanno realizzato una tripletta al Mondiale

✓ Ha giocato tutte e 10 le partite di qualificazione al prossimo Europeo

✓ E’ la miglior marcatrice italiana nelle qualificazioni appena concluse: 9 reti in 10 presenze

✓ Con il gol contro Israele, è diventata una delle sette giocatrici che hanno realizzato almeno nove gol nelle qualificazioni a Euro2022, l’unica italiana.

Fonte: figc.it