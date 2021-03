Un pezzo dopo l’altro: verso il recupero anche Manolas

Un pezzo alla volta, di più non si può. Contro il Benevento si è rivisto Hysaj nel finale di partita, e Demme Ospina sono andati in panchina. Abili ed arruolati per scendere, eventualmente in campo contro il Sassuolo. Buone notizie per Manolas che ieri ha svolto parte di lavoro in gruppo e se anche oggi arriveranno altre indicazioni positive il difensore greco farà già parte dei convocati per il match con il Sassuolo per andare in panchina. A Reggio Emilia sarà assente per squalifica Koulibaly e i centrali disponibili sono soltanto Rrahmani e Maksimovic. Per Osimhen il rientro dovrebbe avvenire domenica contro il Bologna, il centravanti nigeriano che ha accusato un trauma cranico nel match del 21 febbraio a Bergamo contro l’Atalanta, ha ripreso ad allenarsi da sabato scorso in maniera personalizzata a Castel Volturno e in questi giorni sarà sottoposto a un altro controllo medico prima di poter avere l’ok per tornare disponibile in campionato.

Il Mattino