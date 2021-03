UFFICIALE: Serie A/ La Lazio vince 3-0 a tavolino contro il Torino!

Questa seraalle 18:30 si sarebbe dovuta disputare la gara tra Lazio e Torino, ma dato che la squadra torinese, per ordine dell’ASL di Torino, è dovuta restare in quarantena visti i 10 casi tra squadra e staff, la partita è stata rinviata non appena è scattata la “fine del primo tempo”. Sicuramente il Torino, farà ricorso al Tar e vedremo se la gara verrà dunque svolta in secondo momento, come accaduto già per Sassuolo-Torino che si sarebbe dovuta giocare lo scorso weekend, ma in realtà si giocherà il 17 Marzo.