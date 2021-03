SKY – Gattuso ha due dubbi di formazione in vista del Sassuolo

Domani alle ore 18,30 al “Mapei Stadium” gli azzurri cercheranno di riscattare la sconfitta dell’andata per 0-2 contro il Sassuolo per restare in scia alla zona Champions. Da Castel Volturno le ultime di formazione dal giornalista di Sky Francesco Modugno. “Il Napoli non vince in trasferta da oltre 50 giorni e contro il Sassuolo a Reggio Emilia sarebbe un toccasana per le ambizioni in vista della rincorsa alla Champions. Per quanto riguarda la probabile formazione due i dubbi della vigilia. In porta Meret o Ospina, con il colombiano che potrebbe guadagnare posizioni. A sinistra c’è Ghoulam, ma visto che il franco-algerino non gioca più gare da molto tempo, non escludo che possa esserci Hysaj. In attacco spazio a Politano, ex della sfida, Mertens e Zielinski, sarà 4-3-3 per la gara di domani”.

La Redazione