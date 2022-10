Seghedoni(giornalista): “Il Sassuolo non recupera tre calciatori in vista del Napoli. De Zerbi piace agli azzurri”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Seghedoni , giornalista.

“Boga, Bourabia e Chiriches? Notizie non buone. Bourabia era già chiaro che sarebbe rimasto fuori, gli altri due si sperava di poterli recuperare ma si sono allenati a parte ed è quasi impossibile che possano far parte della gara. Al massimo potranno andare in panchina ma io non credo. Il Sassuolo non è ancora tornato il Sassuolo di prima. Ha avuto tante assenze ma stava molto bene dal punto di vista atletico. Ora sta tornando su buoni livelli ma non c’è ancora un recupero completo, infatti i risultati sono stati molto altalenanti nelle scorse settimane. La gara è importante perché può dire se il Sassuolo può riagganciare le prime squadre della graduatoria o meno. De Zerbi? Ha un’idea di calcio molto definita, piacevole e moderna. Qui molti pensano che questo sarà l’ultimo anno. Napoli è una delle piazze a cui piace, non è un mistero, ci ha anche giocato. I presupposti per un matrimonio ci sono tutti. Lui è un allenatore atipico: vuole sposare un progetto più che un nome. Non mi stupirei se alla fine restasse ma in percentuale è probabile che vada via”.