Salvione, giornalista CDS: “Gattuso non ha gestito bene la rosa”

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Bisogna attendere ancora qualche giorno, probabilmente domenica sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna. Manolas, invece, potrebbe andare in panchina già domani, contro il Sassuolo. Sarebbe un ritorno importante, considerando anche l’assenza di Koulibaly per squalifica. A breve ritorneranno anche Lozano e Petagna, così Gattuso avrà a disposizione tutta la rosa per rincorrere il quarto posto. Se non si dovesse raggiungere questo obiettivo, ci sarà assolutamente un ridimensionamento. Sul mercato in uscita ci sono Koulibaly e Fabian. Probabilmente potrebbero finirci anche altri calciatori. Rinnovi contrattuali?Per Insigne e Mertens non ci saranno problemi, visto che c’è sintonia con la società. Con Ghoulam la situazione sta cambiando, date le ultime prestazioni dell’algerino. Se dovesse tornare ai livelli espressi all’epoca di Sarri, è possibile che possa rimanere. A proposito del terzino, forse la gestione di Gattuso non è stata fatta benissimo. Ricordo che Benitez diceva che per arrivare in fondo alla stagione, bisognava dare il giusto minutaggio a tutti i calciatori. Anche Rrhamani è stato inutilizzato fino a gennaio, mentre Lobotka non ha mai giocato a sufficienza per trovare il ritmo partita. Malcuit, infine, non è mai stato utilizzato. Questi dati ci fanno capire che la gestione della rosa da parte del tecnico calabrese non è stata proprio idilliaca.”