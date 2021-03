Salvione, giornalista CdS: “Gattuso facilitato dall’atteggiamento di Inzaghi”

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole:”Vittoria contro il Benevento? Inzaghi ha sbagliato strategia, arroccandosi troppo in difesa, ed il Napoli ha avuto libertà di gestire la palla. Gattuso è stato facilitato dall’atteggiamento rinunciatario di Inzaghi. Mertens? I suoi numeri sono la miglior risposta. È il miglior marcatore della storia azzurra e, anno dopo anno, riesce a fare sempre meglio. Un vero trascinatore, che sotto la porta riesce ad essere sempre cinico e cattivo. Un esempio dal quale dovrà trarre giovamento Osimhen. Il belga, in questo momento, è importante sia come uomo spogliatoio che come uomo gol. Il gol è ciò che più è mancato al Napoli negli ultimi mesi. Ricordiamo la partita in casa contro lo Spezia, dove ci sono state trenta azioni da gol e solo una rete. Dal 3 al 21 marzo ci sarà il momento della verità per la squadra di De Laurentiis, dove affronterà ben 5 partite in 18 giorni, tra cui Milan, Roma e Juventus. Gattuso? Il suo futuro è già delineato: non ci sono le condizioni per andare avanti insieme anche il prossimo anno. A De Laurentiis piacciono molto Italiano e Juric, ma è un uomo imprevedibile. Ha avuto contatti stretti con Benitez e Sarri, ha contattato anche Allegri, il quale gli ha fatto capire che la piazza non è tra le sue preferite. Il presidente, al momento, ha tante idee, ma non ha ancora deciso quale realizzare”.