Pistocchi: “Sarri sogna la Premier, la famiglia vuole l’Italia. È corsa a tre”

Su Radio Crc è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: “Dopo tutti gli errori commessi in questi anni, non credo che De Laurentiis esoneri Gattuso in vista della fase finale del campionato, dopo il successo sul Benevento, il Napoli ha ritrovato qualche certezza in più. Tuttavia, centrare la Champions sarà molto complicato”.

Pistocchi ha detto la sua anche sulle ammissioni di Orsato. “Apprezzabile la scelta di ammettere l’errore su Pjanic ma ritengo impossibile che l’arbitro e il Var non si siano consultati. Eppure, da quanto ci dicono, manca solo l’audio di quell’episodio. Si fa fatica a credere a tutto ciò”.