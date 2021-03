Per il futuro di Ghoulam, potrebbe esserci un finale a sorpresa

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, da buon produttore, è amante dei colpi di scena, perciò non vuole essere da meno anche in questa circostanza. Fino al primo Febbraio, giorno di mercato, Fahouzi Ghoulam era sul mercato, ma nessuno si poteva permettere il suo alto ingaggio. Le ultime prestazioni del franco-algerino, però potrebbero cambiare il suo futuro. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma nelle ultime ore si parla di un prolungamento fino al 2024 con ingaggio da 2,4 milioni, spalmato per le prossime stagioni. Ghoulam ha ancora molto da dare sul piano fisico e se dovesse confermarlo in questo finale di stagione, AdL potrebbe trovare anche il modo di accordarsi con il suo agente Jorge Mendes.

Fonte: Il Mattino