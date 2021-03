Osimhen scalpita ma ci vuole ancora pazienza. Le ultime su Petagna e Lozano

Il Napoli, dopo il successo contro il Benevento per 2-0, nel derby campano, non vuole assolutamente mollare per il discorso Champions, anzi ci crede sempre più. E’ ovvio che il ritorno di Mertens con gol, è già un elemento per essere ottimisti, ma è chiaro che bisognerà recuperare gli altri elementi dell’attacco. Osimhen scapita, non vede l’ora di tornare in campo, ma probabilmente non verrà rischiato mercoledì contro il Sassuolo. Il nigeriano scapita come dice il suo agente D’Avila, ma ci vorrà pazienza, dopo si vedrà se potrà esserci contro il Bologna. Tra terapie e lavoro personalizzato proseguono i recuperi in maniera spedita per Petagna e Lozano. Domani contro i neroverdi spazio quindi ancora al belga con Politano, Zielinski e Insigne.

Fonte: Corriere dello Sport