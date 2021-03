La rincorsa Champions potrebbe passare attraverso l’infortunio di Ibra

L’obiettivo del Napoli è il piazzamento Champions. Per riagguantare quella zona, dopo il Sassuolo gli azzurri affronteranno il Bologna, con Juve, Lazio ed Atalanta che vogliono fortemente la stessa cosa. Importante in questa fase decisiva sarà non perdere uomini chiave e in tal senso una brutta notizia è arrivata per il Milan, l’infortunio di Ibrahimovic che ha accusato una lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro. Sicuri almeno dieci giorni di stop quando Ibra sarà rivalutato con un nuovo controllo medico ma è possibile che lo svedese, da oggi ospite al Festival di Sanremo, resti fuori dai giochi per quasi tre settimane: non sarà a disposizione contro l’Udinese, con il Verona, nel match di andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United e probabilmente anche nella partita del 21marzo con il Napoli in campionato. Un altro infortunio per i rossoneri nell’ultimo match di domenica contro la Roma, quello di Calhanoglu: gli esami effettuati hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra.

