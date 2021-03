Il Torino non ci sarà, ma la Lega non rinvia la gara contro la Lazio

Il paradosso. Non lo si può definire altrimenti. Perchè tutti sanno quale sarò l’iter della questione e non si fa niente per ottimizzare i tempi. Lazio/Torino, prevista per oggi alle 18.30. non si giocherà. Il Torino, in quarantena per disposizione dell’ ASL, non potrà raggiungere lo stadio Olimpico, eppure, nonostante il precedente recente e relativo a Juventus/Napoli, la Lega non rinvierà la gara. La squadra granata, infatti, come previsto dal regolamento, aveva a disposizione un unico bonus e lo ha già speso per rinviare il match contro il Sassuolo.