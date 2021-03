Grassani, avvocato SSC NAPOLI: “Sarei pronto a difendere il Torino”

Mattia Grassani, avvocato SSC NAPOLI, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Sul caso Lazio-Torino già il giudice sportivo potrà metterci una ‘pezza’ e non dare il 3 a 0 a tavolino sulla scorta della sentenza del Collegio del CONI su Juve-Napoli. Non si può mettere la salute a rischio per una partita di calcio. Cairo non mi ha contattato. Naturalmente se Cairo dovesse chiamarmi e se per De Laurentiis non ci fossero problemi, sarei pronto a difendere il Torino. Col Napoli non abbiamo ancora affrontato il discorso sulla possibilità di contestare l’eventuale collocazione della partita Juve-Napoli in data 17 marzo”