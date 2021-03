Ghoulam come un nuovo acquisto: la classe non si dimentica

La domanda sorge spontanea, avrebbe detto qualcuno qualche anno fa. E se fosse Ghoulam il vero acquisto di gennaio per il Napoli? La risposta è aperta. Nella gestione Sarri, Ghoulam è stato un punto fermo. Insostituibile lì sulla sinistra dove con Hamsik e Insigne ha formato una catena letteralmente irresistibile. E siccome la classe non si dimentica, neppure se resti fermo per anni, sia contro il Granada che contro il Benevento il suo contributo è stato preziosissimo. A questo, poi, si aggiunga la condizione fisica che – finalmente – sembra essere tornata sugli standard del 2017. La prestazione contro il Benevento è stata di assoluto valore. Corsa, grinta e tantissima qualità nei passaggi. Su tutti l’intervento decisivo nell’azione del primo gol, quello di Mertens, propiziato proprio da un tocco di Ghoulam al limite dell’area. Perché nel tempo l’algerino non ha mai perso la sua spiccata propensione alla fase offensiva. Gattuso non ne ha mai dubitato: lo ha accuratamente preservato, per non bruciarlo. E adesso può davvero puntare sul suo prezioso contributo.