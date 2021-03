[Formazioni] Sassuolo-Napoli, un dubbio per De Zerbi sulla trequarti. Ancora spazio a Mertens

Domani sera alle ore 18,30 si giocherà la sfida al “Mapei Stadium” tra il Sassuolo e il Napoli per la sesta di ritorno. I neroverdi cercheranno conferme dopo il successo dell’andata, ma ci saranno ancora un paio di assenze, come ad esempio Romagna in difesa, Bourabia a centrocampo e Boga come esterno d’attacco. Sulla trequarti ballottaggio Lopez-Traorè con il francese in vantaggio. Per il resto ci saranno Djuricic, Berardi e in avanti Caputo. Per il Napoli ancora spazio tra i pali per Meret. A sinistra Mario Rui in vantaggio su Ghoulam, mentre a centrocampo ancora spazio al duo Bakayoko-Fabian Ruiz. In avanti Politano, Zielinski, Insigne e come falso nueve Mertens.

Fonte: CdS