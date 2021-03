DIFESA – Ballottaggio a sinistra. Un recupero in vista di Reggio Emilia

Oggi è già giorno di vigilia per il Napoli, domani sfida alle ore 18,30 contro il Sassuolo, al “Mapei Stadium”, per la sesta di ritorno. Per la sfida ai neroverdi di De Zerbi, in porta spazio ad Ospina, a destra Di Lorenzo, mentre a sinistra stavolta dovrebbe toccare a Mario Rui in luogo di un ritrovato Ghoulam. Al centro mancherà per squalifica Koulibaly, spazio alla coppia Rrahmani-Maksimovic. Dovrebbe recuperare Manolas che ieri si è allenato in gruppo e quindi far parte della lista dei convocati. Oggi come sempre si prenderà la decisione sul calciatore greco ex Roma.

Fonte: Corriere dello Sport