Il turno infrasettimanale con il Sassuolo, il Bologna al “Maradona” e poi il trittico terribile con le trasferte con Milan e Roma, e in mezzo il 17 marzo il recupero fuori casa con la Juve, appuntamento non ancora ufficializzato dalla Lega: la data utile spuntò dopo l’uscita del Napoli dall’Europa League essendo la prima casella libera sia per la squadra di Gattuso che per quella di Pirlo. E la scorsa settimana, dopo l’eliminazione con il Granada, il club azzurro in un pourparler con la Lega fece presente se esistesse la possibilità di poter giocare eventualmente un altro giorno, più in là, il recupero con la Juve. Ma al momento altre date più avanti sono impossibili da poter ipotizzare da parte della Lega perché non ci sono giorni liberi nel calendario della Juve fino al termine della stagione, a meno che i bianconeri non uscissero dalla Champions e un quadro certo si potrà avere solo dopo il ritorno di martedì prossimo 9 marzo di Ronaldo e compagni con il Porto. R. Ventre (Il Mattino)De Laurentiis chiese in Lega di rimandare Juve/Napoli del 17, ci potrebbe essere una possibilità