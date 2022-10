Conferenza stampa Roberto De Zerbi (all. Sassuolo): “Con il Napoli puntiamo a vincere, sarà una gara bella”

Domani alle ore 18,30 al “Mapei Stadium” si giocherà Sassuolo-Napoli per la sesta di ritorno. All’andata vinsero i neroverdi per 0-2 e proveranno quindi a bissare la sfida dell’andata. In conferenza stampa le parole di Roberto De Zerbi. “Le 100 panchine? E’ motivo d’orgoglio, sono aspetti che mi rendono davvero felici il sottoscritto. Al momento siamo all’ottavo posto in classifica, non semplice visto che siamo davanti a diverse squadre e questo ci rende davvero contenti”.

I tanti gol fatti? “Il Sassuolo ha fatto tanti gol perché davanti e dietro ha giocatori di qualità e il segreto non c’è, sta nella qualità della rosa. Adesso veniamo da 13 partite con gol fatti ma ne avremo potuti fare di più e domani incontriamo una squadra che viene da 4 clean sheet consecutivi. E’ un altro esame che vorremmo far bene, vorremmo vincere, vorremmo dare continuità alle prestazioni e anche per restare attaccati al treno che sta davanti a noi”.

L’Europa? “Mancano ancora tante partite. L’anno scorso nelle ultime 13 abbiamo fatto tanti punti ed è chiaro che ci sono delle partite che pesano più di altri ma di definitivo non c’è niente quando mancano tante gare alla fine”.

La vittoria d’andata? “La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché l’abbiamo fatta in uno stadio prestigioso contro una squadra forte. Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare, una gara bella”.

Fonte: Sassuolo Channel