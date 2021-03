A volte ritornano. Non solo gli amori, anche i calciatori. Dai loro agenti “precedenti”. Lo fa anche Amato Ciciretti, nuovamente. Il centrocampista del Chievo – in prestito dal Napoli che ne detiene ancora il cartellino – ha infatti deciso di tornare ad affidarsi alla GEV di Vincenzo Pisacane (che rappresenta anche Lorenzo Insigne). Si tratta di un ritorno per il classe ’93, che recentemente aveva lasciato la suddetta agenzia per farsi rappresentare da Francesco Totti.

TMW