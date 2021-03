CENTROCAMPO – A Reggio Emilia non cambia il duo vincente del derby

Domani pomeriggio al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il Napoli sfiderà i padroni di casa del Sassuolo per la sesta di ritorno di campionato. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso inizia a recuperare i giocatori dall’infermeria, anche se a centrocampo non ci dovrebbero essere novità. Nella linea mediana ancora spazio al duo Bakayoko-Fabian Ruiz, con Demme che dovrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista tedesco ancora non è al top della forma e non si vorrà rischiare in vista dei tanti impegni, poi si vorrà proseguire con la coppia che tanto bene ha fatto nel derby contro il Benevento.

Fonte: Corriere dello Sport