CALCIO FEMMINILE – M. Rosucci (centr. Juventus): “Noi e il Milan stiamo disputando un campionato eccezionale”

Domenica mattina alle ore 12,30, presso il Centro Sportivo di Vinovo, si giocherà il big-match della serie A femminile Juventus-Milan, sfida valevole per il vertice. Ai microfoni di Sky Sport 24 le parole della centrocampista delle bianconere Martina Rosucci. “L’A.c. Milan? Sta disputando un campionato eccezionale, ha perso solo all’andata con noi, ma sicuramente noi e le rossonere stiamo facendo una stagione incredibile. Io che sono qui da molti anni e gioco in serie A l’arrivo di tante straniere come Boqueta, Hasegawa sono un valore aggiunto per il nostro movimento. Il club bianconero non ha rinforzato la rosa, perchè penso che siamo già forti e vogliano dire la nostra da qui alla fine. Mi auguro che sia una bella partita, ma noi punteremo al massimo risultato”.

Fonte: Sky Sport 24