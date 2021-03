CALCIO FEMMINILE – Folta concorrenza per la classe 2004 Haley Bugeja

Sabato contro il Napoli femminile non ha giocato per infortunio, ma per Haley Bugeja davvero è una stagione da ricordare. Il talento maltese del Sassuolo di mister Piovani ha dimostrato di avere una tecnica sopra la media e i grandi club si sono mossi in anticipo. In Italia c’è la Juventus, ma per la società bianconera non sarà semplice anticipare le mosse di Barcellona, Bayern Monaco, Lyon e infine del Levante. La squadra spagnola è seconda nella Primera Iberdrola e potrebbe fare un tentativo. E’ certo che per Bugeja sarà un’estate bollente in fase di mercato.

Fonte: tuttocalciofemminile.com