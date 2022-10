Bucchi: “Contro De Zerbi conta solo vincere, vitale il ritorno di Dries, sono stato chiamato a Crotone poi…..”

Christian Bucchi è intervenuto in diretta in Marte Sport Live – su Radio Marte. “Il Napoli ha le qualità per arrivare quarto, deve solo trovare continuità ed essere meno “avversario” di se stesso. Gattuso sta facendo un buonissimo lavoro ed ha pesato tantissimo l’elenco di assenti. Ho visto una squadra ordinata e decisa contro il Benevento e spero possa essere l’inizio della risalita. Contro il Sassuolo mercoledì non sarà facile, la squadra del mio amico De Zerbi (e che lo stesso Bucchi ha allenato, ndr) gioca bene e ha ottime individualità anche se non sta attraversando un momento eccezionale. Però anche all’andata, quando invece il Sassuolo era più in forma, il Napoli avrebbe dovuto vincere per le occasioni avute. Il ritorno di Mertens? Fondamentale, non solo per le sue grandi qualità tecniche e per le qualità di finalizzatore, ma anche perchè con lui la squadra è più tranquilla. E’ uno dei leader e fa rendere al meglio anche i suoi compagni. Io vicino ad allenare il Crotone? E’ vero, c’è stato il contatto ma poi non abbiamo trovato l’accordo su alcune cose”