Bucchi, allenatore: “Osimhen va aspettato, perchè ha delle grandi qualità”

Bucchi a Radio Crc: “Osimhen in difficoltà, ma va aspettato. Non ho trovato l’intesa con il Crotone.

È vero, c’è stata una chiacchierata con il Crotone. Ma non ci siamo messi d’accordo su alcuni aspetti. Non era il caso di iniziare qualcosa senza essere convinti al 100 per cento sia io sia il club. È giusto che il Crotone abbia scelto di affidarsi a un altro allenatore dopo avermi contattato. Adesso aspetto una chiamata da altri club”. Bucchi ha avuto anche modo di commentare il momento del Napoli: “Osimhen va aspettato. Nelle ultime gare non è riuscito a dare il suo contributo. Anzi, è il calciatore che ha deluso di più. Però, vale la pena aspettarlo. Perché ha delle grandi qualità”.