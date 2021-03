ATTACCO – Gattuso ha le idee chiare in vista del Sassuolo

Domani alle ore 18,30 al “Mapei Stadium” il Napoli andrà a far visita al Sassuolo, sfida valevole per la sesta di ritorno di campionato. In attacco ancora out per infortunio Petagna e Lozano, anche se stanno procedendo spediti verso il recupero, mentre Osimhen ancora non verrà rischiato. Mister Gattuso però ha le idee chiare, spazio a: Politano, Zielinski, Insigne e Mertens. Il belga ha già dimostrato che la voglia di gol non gli è mai mancata e vorrà confermarsi contro i neroverdi.

Fonte: CdS