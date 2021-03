Women’s Champions – Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Monza

Il calcio femminile sta ormai prendendo piede e anche in Italia, per questo che l’Uefa ha preso una decisione che farà anche il bene del movimento in rosa. La gara di Women’s Champions tra l’Atletico Madrid dell’ex Fiorentina Alia Guagni e Tatiana Bonetti, e il Chelsea si giocherà allo stadio “Brianteo” di Monza, dove in passato ha ospitato il big-match Milan-Juventus della passata stagione.

Fonte: uefa.com