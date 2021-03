Voti “Il Mattino” – Torna il Ghoulam dei “tempi d’oro”. Flop Koulibaly

Il Napoli batte per 2-0 il Benevento e tiene la scia della zona Champions, distante 3 punti dove c’è la coppia Juventus-Atalanta. Per gli azzurri è stata una gara, dove non ha corso rischi eccessivi segna una rete per tempo. La prima è con Mertens che di piatto sotto porta sfrutta al meglio l’assist di Ghoulam. Il raddoppio è realizzato da Politano che con l’anca segna da pochi passi, il tutto nasce dal cross di Insigne. Unica nota stonata è il rosso a Koulibaly, fallo ingenuo che gli costa la doppia ammonizione. Secondo il Mattino convincente la prestazione di Rrhamani in difesa e di Bakayoko a centrocampo.

6,5 MERET



6,5 DI LORENZO



6,5 RRAHMANI



5 KOULIBALY



7 GHOULAM



6 FABIAN RUIZ



6,5 BAKAYOKO



7 POLITANO



6,5 ZIELINSKI



6,5 INSIGNE



7 MERTENS



sv MAKSIMOVIC



sv ELMAS



sv HYSAJ



Fonte: mattino.it