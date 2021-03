SERIE A FEMMINILE – Sconfitta con onore per il San Marino contro la capolista Juventus

Il campionato del San Marino Academy fino ad oggi è stato molto positivo, considerando che è una neo promossa, ieri è stata sconfitta dalla capolista Juventus, ma ne è uscita con onore. Bianconere in vantaggio con la sfortunata autorete di Montalti. Il raddoppio è siglato da Hurtig. Le “titane” accorciano le distanze con Landa, partita che resta in bilico prima della terza rete della squadra di mister Guarino realizzato da Cristiana Girelli, rete numero 16 della numero 10 bianconera. Ora per la capolista sarà una settimana importante in vista della super sfida contro il Milan. L’A.s. Roma batte per 2-0 l’Empoli Ladies con le reti di Lazaro e nel finale di Manuela Giugliano.

A.s. Roma-Empoli Ladies 2-0

San Marino Academy-Juventus 1-3

A cura di Alessandro Sacco