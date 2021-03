Sassuolo o Bologna, giorni per valutare le condizioni di Osimhen

Per mister Gattuso la vittoria contro il Benevento è ossigeno puro per la classifica del Napoli, ma anche per tenere salda la panchina. Adesso la prossima missione è recuperare i calciatori infortunati per le prossime partite. Il primo è Victor Osimhen che solo sabato è tornato ad allenarsi, anche se a parte, a Castel Volturno. Il nigeriano, premiato come miglior calciatore del 2020, dovrebbe rientrare per la sfida casalinga contro il Bologna, ma non si esclude che per la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, possa far parte della lista.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino