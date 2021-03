Salvatore Bagni:”Avere un giocatore come Mertens sarà fondamentale”

“Vittoria di ieri limpida, senza preoccupazioni e serena, gestita bene. Una partita tranquilla con molti miglioramenti. Abbiamo visto un ottimo Ghoulam, abbiamo ritrovato l’uomo in mezzo all’area che quando c’è una palla te la butta dentro. Prestazione molto positiva così come aver recuperato punti su Juventus, Roma e Lazio. Il gol che ha fatto Mertens è difficilissimo: devi capire come colpire e guardare la posizione del portiere. Ieri non ci sono stati pericoli, il Napoli ha tenuto la partita in mano. Avere un giocatore come Mertens che può indirizzare le partite sarà fondamentale.

Juventus? La squadra è questa, ci sono alti e bassi. Quando è mancato Ronaldo la squadra non ha fatto risultati ed è andata in difficoltà. Quando si dipende da un solo giocatore poi si va in difficoltà, sarà così da qui alla fine e bisognerà approfittare di questo. Tutto dipenderà dallo scontro diretto: se non lo perdi resterai in scia. Sarà obbligata ad arrivare in Champions League e non è abituata a lottare per il quarto posto, sarà sotto pressione.

Ora bisogna centrare il quarto posto per avere anche un buon livello di squadra il prossimo anno. Si recupereranno dei giocatori. Koulibaly? Incredibile cos’ha fatto, anche perché era in una posizione in cui dovevi solo accompagnare. Sciocchezza notevolissima per un giocatore che stava recuperando ed è troppo importante. La sua mancanza si farà sentire. Sassuolo? Entrambe le squadre giocheranno per vincere”.