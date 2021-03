Pagelle – Fabian Ruiz, ottima l’intesa con Zielinski. Politano ancora in gol

Il Napoli batte per 2-0 il Benevento e tiene alta la guardia per quanto riguarda la zona Champions League. Una rete per tempo, la sblocca Mertens che di piatto sfrutta al meglio l’assist di Ghoulam. Il raddoppio è di Politano che di anca batte Montipò su involontario assist di Letizia. Nota stonata il rosso ai danni di Koulibaly, ingenuo il difensore senegalese che commette un fallo da secondo giallo da 70 metri dalla sua area di rigore. Secondo il CdS Meret salva la porta solo in un caso, su conclusione da pochi passi di Depaoli.

Meret 6 – La sua partita s’infiamma al 37′ per un paio di minuti: reattivo sul tiro di Depaoli e sull’angolo di Viola diretto in porta. Poi, pace.

Di Lorenzo 6 – Preciso in copertura e in crescita nella spinta e negli inserimenti. Tant’è che arriva a un passo dal gol.

Rrahmani 6 – Mai in difficoltà contro Lapadula, men che meno con i colleghi.

Koulibaly 4,5 – Il modo in cui rimedia la seconda ammonizione, a 10′ dalla fine e a ridosso dell’area avversaria, è da novellino: un fallo senza senso che gli costerà il Sassuolo.

Ghoulam 6,5 – Dopo la splendida ripresa con il Granada, un’ottima partita da titolare in entrambe le fasi: fino alla fine, con la mente libera e la falcata lunga a sinistra. E se poi un tiro deviato diventa una specie di assist (per Mertens), vuol dire che comincia a girare sul serio.

Fabian Ruiz 6,5 – Parte molto bene, chiacchierando di calcio con Zielinski, salvo poi gestire un po’ nel secondo tempo. Tanta distribuzione e anche un certo lavoro difensivo (7 possessi guadagnati).

Bakayoko 6 – Nel primo tempo Viola lo segue tipo ombra, a uomo, ma la pressione e l’azione degli avversari è davvero effimera e così gioca con nonchalance.

Politano 6,5 – Il gol è casuale, è vero, ma le sue scelte sono sempre volute e preziose: punta e salta l’avversario, soprattutto Foulon, e crea pericoli dalla destra con il veleno del suo sinistro.

Hysaj (40′ st) sv – Minuti preziosi dopo l’infortunio.

Zielinski 6,5 – Strappa, dialoga, s’inserisce e tira bene. Anzi fa tutto bene, soprattutto nel primo tempo.

Maksimovic (37′ st) sv – Centrale sui titoli di coda.

L. Insigne 6,5 – Qualità offensiva coniugata all’immancabile sacrificio in fase di non possesso. Insegue un gol (a giro) che non arriva, ma innesca il bis di Politano.

Mertens 6,5 – Baila Dries, di nuovo, dopo quasi tre mesi di astinenza: il 131° gol azzurro è da centravanti vero, la classica zampata, e avvalora la partita numero 250 in campionato. La prima da titolare giocata quasi per intero dopo un infortunio che ormai può dirsi superato. Ossigeno puro per il Napoli.

Elmas (37′ st) sv – Da prima punta: altro pezzo per la sua collezione.

Gattuso (all.) 6 – Ritrova Dries-gol, fa ordine nei ruoli e il Napoli va. E ora, la continuità da Champions: tra Sassuolo e Bologna va in scena la settimana decisiva.