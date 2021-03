Napoli/Benevento: la gara al microscopio

Un gol per tempo, il Napoli vince il derby con il Benevento e riprende la corsa Champions agganciando al sesto posto la Lazio. La sblocca Mertens e la chiude Politano: segnali di ripresa dagli azzurri, sotto tono il Benevento mai realmente incisivo. La migliore notizia per Gattuso è che sta ritrovando pezzi importanti dopo l’incredibile numero di defezioni da inizio febbraio: Mertens si dimostra subito decisivo, Ghoulam conferma di essere in buone condizioni e sono rientrati in gruppo anche Hysaj, schierato nel finale, Ospina e Demme. Per il tecnico calabrese sarà importante poter aver finalmente gli uomini a disposizione per le rotazioni. Un altro segnale positivo è rappresentato dal fatto che il Napoli per la quarta consecutiva di campionato al Maradona non prende gol, serie iniziata con la Parma e proseguita con Parma, Juventus e Benevento. La nota negativa l’espulsione di Koulibaly, il difensore senegalese finisce fuori anzitempo per doppio giallo e sarà così costretto a saltare la trasferta di mercoledì contro il Sassuolo. Ma anche con un uomo in meno nel finale gli azzurri riescono a reggere senza eccessivi patemi perché il Benevento fa fatica a pungere in avanti.

R. Ventre – Fonte e Grafico (Il Mattino)