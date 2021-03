Il Napoli batte il Benevento per 2-0 e resta in scia alla zona Champions League, determinante per le casse sociali del club. Il giornalista di “Repubblica” Marco Azzi aggiorna su twitter sul momento degli azzurri. “Il #Napoli vince la quarta partita consecutiva in campionato allo stadio Maradona (Fiorentina, Parma, Juventus e Benevento), tutte mantenendo la propria porta inviolata: strano, ma vero…#NapoliBenevento“.

Fonte: twitter Marco Azzi